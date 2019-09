Le Théâtre de l’Arsenic fête ses 30 ans

Pour lancer sa saison 2019, l’Arsenic, à Lausanne, a accueilli jeudi deux performances solos, toutes deux jouées dans des salles combles. Le spectacle déjà en tournée «Cutlass Spring», de la chorégraphe canadienne Dana Michel, était présenté en première helvétique.

Juste avant, la très attendue nouvelle création de la Suissesse Pamina de Coulon, «Fire of Emotions: Palm Park Ruins», un essai parlé sur l’urgence écologique. Lequel s’inscrit dans la lignée très loquace de ses deux précédents spectacles, «Genesis», au sujet du cosmos, et «The Abyss», une plongée dans l’océan.

Dans ce troisième volet, la créatrice veut comprendre notre rapport à la nature, à l’habitat et à nos moyens de subsistance. En s’appuyant sur nombre de textes qu’elle cherche à réinvestir – comme ceux de la philosophe française Virginie Maris –, l’auteure et actrice livre un discours écologiste et pose des questions sur l’avenir de la planète. Ce qui n’est a priori pas inintéressant. Oui, il y a urgence! Malheureusement, son flot de paroles frénétique, ininterrompu et désorganisé, ne laisse aucune place à la nuance. Il en résulte une sensation désagréable d’emprisonnement. Pamina de Coulon détient une forte présence sur scène et ne manque pas d’humour. Surtout lorsqu’elle relate ses amitiés compliquées au moment de débattre sur l’écologie – on la comprend. Mais le résultat, anxiogène, asphyxie.

Tornade libertaire

Proposition radicalement différente, la performance de Dana Michel apparaît comme un vent de liberté. D’abord à genoux sur un chariot rectangulaire, elle est habitée par une énergie intérieure incommensurable. Avant d’exploser sur scène. Dans une suite de mouvements à la fois brutaux et révélateurs, teintés d’érotisme, jetant au loin quelques chaises alignées sur scène. À travers rage et exaltation, l’artiste révèle sans paroles l’ambivalence des sentiments, s’agissant de vivre pleinement à la fois désirs et frustrations. La composition sonore porte aussi à merveille tous les gestes de l’interprète. Parfois celle-ci joue des crissements du micro, avant d’être emportée par une bande sonore qu’elle ne maîtrise plus. En véritable magicienne, Dana Michel fait aussi apparaître des objets complètement incongrus – une corde, un chapeau géant ou une casserole – qu’elle intègre sans problème aux passions débordantes. Déroutant et bouleversant.