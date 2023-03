Réunion exceptionnelle à Lausanne – Le Théâtre de Vidy au front iranien avec «Tehran Manifest» Plusieurs artistes d’origine iranienne ont été réunis par Danial Seyed Aboudi, performeur lausannois, pour une soirée militante et enchantée le mercredi 8 mars. Boris Senff

Danial Seyed Aboudi, acteur et performeur, organise une soirée au Théâtre de Vidy en l’honneur de son pays, l’Iran. ODILE MEYLAN

«La fureur et la colère.» Le calme et l’affabilité de Danial Seyed Aboudi, 22 ans, contrastent avec les sentiments qu’il assure ressentir et qui l’ont motivé à organiser la soirée de solidarité «Tehran Manifest» au Théâtre de Vidy pour donner de la voix et de la visibilité à cet Iran qui souffre et qui peine à exprimer ses atouts artistiques pourtant fabuleux. «En parallèle aux manifestations qui ont lieu au pays, c’est aussi ma responsabilité de faire quelque chose, de prendre le relais.»

Cet enfant d’Ahwaz, ville pétrolière du sud-ouest de l’Iran qui détenait, en 2009, le triste record d’agglomération la plus polluée aux particules en suspension, a fui son pays à l’âge de 15 ans en passant la frontière turque. Après une étape d’une année à Athènes, il arrive en Suisse, à Lausanne où il passe le concours de l’ECAL, mais finit par jeter son dévolu sur La Manufacture, école de théâtre beaucoup plus proche de ses intérêts artistiques, notamment la performance, lui qui s’est souvent produit en drag-queen sous le nom de Gigilou.

Soirée particulière

Avec la collaboration du Théâtre de Vidy, il a organisé une soirée exceptionnelle le mercredi 8 mars, Journée internationale des femmes. Une manière de rendre hommage à la combativité de celles qui s’impliquent tant dans la révolte actuelle et, à partir de là, d’ouvrir le spectre à sa famille LGBTQIA+.

Son événement, «Tehran Manifest», réunit des artistes de premier plan. L’occasion, rarissime en Suisse, d’assister à un concert de Shahin Najafi, chanteur iranien très politisé, devenu l’équivalent d’une rockstar, et dont le clip «Ingooneh», de son album «Tramadol», se faisait remarquer par sa transformation en femme, en miroir d’une femme qui prenait les apparences d’un homme.

Mais la soirée comprend aussi la lecture de poétesses iraniennes – Simin Behbahani et Forough Farrokhzad – par Danial Seyed Aboudi, accompagné la pianiste classique Layla Ramezan, spécialiste des compositeurs iraniens établie en Suisse. La chanteuse lyrique Darya Dadvar participe également au projet et offrira certainement un aperçu envoûtant sur la musique traditionnelle persane. «Tehran Manifest» se conclura encore par une performance de Danial Seyed Aboudi, «Mirage au Sahara», et un set ambient de Nazanin Noori. «Devant l’urgence, personne n’a hésité», assure le déterminé organisateur d’une soirée incontournable pour ceux qui voudraient goûter à toute une palette de fastes iraniens.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.