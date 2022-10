Spectacles à Vevey – Le Théâtre des Trois-Quarts devient Le pantographe La salle placée au bord des rails change de nom à l’occasion de son 15e anniversaire. Natacha Rossel

Le pantographe se trouve au bord des rails de chemin de fer. Steve Riccard

Savez-vous ce qu’est un pantographe? Ce mot désigne un instrument de dessin, mais aussi le dispositif articulé qui permet à une locomotive de capter le courant par frottement sur une caténaire. Et c’est désormais le nouveau nom du Théâtre des Trois-Quarts, à Vevey.

À l’occasion de ses 15 ans, la salle de 50 places a été rebaptisée sous l’impulsion de Steve Riccard et Olivier Lambelet, tandem de direction depuis 2019. Un brin énigmatique, le nom a été choisi en clin d’œil à l’emplacement de la salle, en bordure des rails de chemin de fer. «L’idée est de rappeler que le théâtre est un voyage, sourit Steve Riccard, et le terme rappelle celui de pantomime.»

Menacé d’expulsion

Plus prosaïquement, le binôme a souhaité séparer les deux entités logées dans cette ancienne halle de marchandises: l’école d’art dramatique et le théâtre à proprement parler. C’est l’école qui a vu le jour la première. Fondée par le metteur en scène Dominique Würsten, l’École des Trois-Quarts enseigne les rudiments des arts scéniques aux jeunes dès 7 ans et aux adultes. «À l’origine, les cours étaient destinés aux 15-20 ans, rappelle Steve Riccard. Or, 15 sur 20, ça fait trois-quarts, d’où le nom.» Par la suite, dès 2008, une saison de spectacles professionnels s’est mise en place.

«On essaie de faire du divertissement intelligent.» Steve Riccard, codirecteur du Pantographe

Les choses se sont compliquées lorsqu’un projet de quartier s’est esquissé sur la parcelle dite «Cour des Marchandises», où se trouve la bâtisse. Les Trois-Quarts ont été menacés d’expulsion, mais les Veveysans ont balayé le projet de quartier en 2017 et assuré l’avenir du théâtre. Dans la foulée, la salle a été rénovée pour améliorer l’accueil du public et des artistes.

«On essaie de faire du divertissement intelligent», décrit Steve Riccard. Cette saison, en plus des accueils, Le pantographe mitonne trois créations: «Faisons du rêve», de Sacha Guitry (6-23 déc.), «Que d’espoir!» d’après Hanokh Levin (24 janv. – 12 fév. 2023) et «Titanic», écrit et mis en scène par Steve Riccard et Olivier Lambelet (28 fév. – 5 mars).

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.