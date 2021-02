Ciel bas, bruine permanente, rueslugubres et pandémie incontrôlable, cet hiver pèse plus lourd sur le moral qu’aucun autre avant lui. Pour un peu, le Genevois se verrait en zombie aux prises avec l’apocalypse. On a beau chercher, la joie semble avoir déserté le navire. Et la poésie, faute de livraison, est en rupture de stock.

L’exagération est infime. Avec la culture bâillonnée, cet antidote radical à la dépression collective, chacun tâtonne en quête d’une branche à laquelle se raccrocher. Rien à l’horizon? Mais si! Plissez les yeux, percez le brouillard en direction des Eaux-Vives, et voyez se dresser les quatre tours flambant neuves de la Comédie. Une promesse faite édifice. Une espérance de verre, de béton et d’inox. La coquille XXL où iront bientôt frayer l’art et son public.

Depuis des mois, les équipes œuvrant à la construction des décors, jusque-là logées à Meyrin, s’activent déjà entre les murs du théâtre. L’administration vient de les rejoindre en janvier, ayant définitivement balayé le plancher des Philosophes. En ce moment même, plusieurs compagnies ont pris leurs quartiers dans les loges, les salles de répétition et les plateaux. Sous ses dehors aux lignes pures, la structure est bien là; les ouvriers qui s’y agitent y insufflent la vie; les projets s’y bousculent. Ne manquent au fond que les spectateurs, ce révélateur sans qui la magie n’aurait pas lieu. Bientôt, on ira. Un dodo et on ira, comme on dit aux enfants impatients.

En attendant l’épiphanie, sans doute à la rentrée de septembre, nous nous sommes faufilés, caméra au poing, dans les moindres recoins de ce lendemain qui chante. Au détour des foyers et des ateliers, des escaliers et des ascenseurs, nous avons croisé sa codirectrice, Natacha Koutchoumov: «C’est déjà notre maison, clame-t-elle. Ça va aller. On se sent très près de vous, futur public. D’ici, tout peut naître.»