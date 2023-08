Le théâtre vaudois en deuil – Les projecteurs se sont éteints pour Olivier Duperrex Le metteur en scène vaudois est décédé, à 59 ans, le jour de la dernière représentation de «Au prochain top, il sera…», du Théâtre du Croûtion. Stéphanie Arboit

Olivier Duperrex est décédé le 19 août dernier. Le metteur en scène vaudois avait monté de très nombreux spectacles pour le Théâtre du Croûtion, comme ici en 2005, au milieu d’accessoires motorisés des années 60 avant la première de «Don Camillo». Arnold Burgherr

«Il y a quelque chose d’impalpable, qui tient du mystère de la vie humaine», constate son ami Patrick Francey, frappé par cette simultanéité: Olivier Duperrex est décédé samedi, jour de la dernière représentation de «Au prochain top, il sera…», la dernière création du Théâtre du Croûtion. «Je l’ai vu la semaine dernière au CHUV et je pense qu’il s’est accroché pour tenir jusqu’à la fin du spectacle.»

Le thème de cette dernière mise en scène du Vaudois, décédé à 59 ans, a annoncé «Le Temps», parlait d’horlogerie, mais comme prétexte à questionner la place de l’homme dans le monde.

«En cinquante ans, j’ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu théâtral, mais il était vraiment unique. Tchao pantin.» Patrick Francey, homme de théâtre

Le compagnonnage d’Olivier Duperrex et du Croûtion a débuté en 1999, lorsque la petite troupe valaisanne a voulu s’offrir, comme cadeau pour son 20e anniversaire, les services d’un metteur en scène professionnel. Déjà actif depuis de nombreuses années pour les spectacles de La Paternelle, Olivier Duperrex avait donc été approché. La petite dizaine d’amateurs, exerçant sur les hauteurs de Saint-Maurice, ne savaient pas encore qu’ils seraient rejoints alors par une quarantaine d’acteurs, musiciens et figurants. Ni que ce projet descendrait par la suite en plaine, au Bouveret, et qu’il prendrait une telle ampleur!

Un fédérateur

Après les textes d’auteurs réputés les premiers temps, Olivier Duperrex créera ses spectacles de toutes pièces. «Il était tellement passionnant en nous présentant le projet à venir que nous étions impatients de jouer, alors que le texte n’était même pas encore écrit!» se souvient Patrick Francey, qui a joué plusieurs années sous la baguette d’Olivier Duperrex. «Il savait motiver les gens et les fédérer autour de lui, comme si nous appartenions à une grande famille. Grâce à cette ambiance, il nous poussait à nous surpasser dans ces aventures faites de grands décors, d’effets spéciaux et d’une multitude de comédiens.» De Farinet à César Ritz, de la reconstitution du barrage de la Grande-Dixence à un bateau de 25 mètres naviguant sur un bassin artificiel, les spectacles du Croûtion ont attiré près de 270’000 spectateurs.

Olivier Duperrex laissera le souvenir d’un homme-orchestre, perfectionniste, qui gérait tout dans les moindres détails; «plus qu’un metteur en scène, un papa et un professeur».

En 2019, il avait repris les rênes du Théâtre de l’Odéon à Villeneuve des mains de son ami Patrick Francey, qui l’avait dirigé vingt-sept ans. «En cinquante ans, j’ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu théâtral, mais il était vraiment unique, constate ce dernier. Tchao pantin.»

