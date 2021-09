De retour au centre d’Aigle – Le Théâtre Waouw a migré dans son nouveau cocon Clément Reber et Claire Wenger accueilleront leur public dans une salle de 50 places nichée dans l’ancienne caserne des pompiers. Rencontre. Natacha Rossel

Clément Reber et Claire Wenger, codirecteurs du Théâtre Waouw à Aigle, lancent la saison 21-22 dans leur nouvelle salle. VANESSA CARDOSO

Le feuilleton du Théâtre Waouw, à Aigle, tient enfin son épilogue. Ses capitaines, Clément Reber et Claire Wenger, ont quitté leur exil provisoire en zone industrielle et défont leurs malles dans leur nouvel écrin au cœur de la ville. Nichée dans l’ancienne caserne des pompiers, la salle de 50 places accueillera son public dès le 24 septembre. Un heureux dénouement, donc, après une série de péripéties.

Rembobinons. Prologue d’une belle aventure, le Théâtre du Moulin-Neuf et son école voient le jour en 2001 dans les bâtiments de l’ancien moulin. Neuf ans plus tard, son directeur rachète l’ancien cinéma Cosmos et le transforme en salle de spectacle. L’intrigue se corse peu après: le directeur est démis de ses fonctions et la bâtisse est vendue en vue de la transformer en logements. Clément Reber et Claire Wenger, jusqu’alors responsable technique et administratrice bénévoles, s’improvisent codirecteurs de l’entité, qu’ils rebaptisent Waouw. En 2016, les saltimbanques trouvent refuge dans les murs d’une ancienne menuiserie à l’écart de la ville. Mais, à l’image d’Ulysse, le binôme n’avait qu’une idée en tête: revenir.