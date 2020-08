Vie culturelle aiglonne – Le Théâtre Waouw remontera sur scène au centre-ville Installé depuis cinq ans en zone industrielle, le Centre d’art dramatique régional aiglon se prépare à un nouveau déménagement, en mars. Direction: l’ancienne caserne des pompiers. David Genillard

Claire Wenger et Clément Reber, responsables du Théâtre Waouw, qui revient au centre-ville d'Aigle après 5 ans en zone industrielle. Florian Cella/24Heures

Le Théâtre Waouw s’est fait le spécialiste des changements de décors. À tel point que les histrions aiglons se préparent à leur troisième – et vraisemblablement avant-dernier – déménagement depuis 2010. Après avoir connu les murs de la friche industrielle du Moulin-Neuf, puis ceux de l’ancien cinéma Cosmos, l’institution avait posé ses cartons «provisoirement» en zone industrielle. C’était en 2016. «À l’époque, on espérait que la situation allait durer deux ans. Mais il a toujours été question que nous revenions au centre-ville», rappellent Claire Wenger et Clément Reber, codirecteurs du théâtre.