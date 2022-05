Météo en Suisse – Le thermomètre a atteint 30 °C pour la première fois de la saison Le soleil a tapé fort en ce dimanche 15 mai et notamment à Viège où une telle température n’avait jamais été enregistrée si tôt dans l’année.

Les Suisses ont profité du beau temps dimanche, comme à Genève, où une grande parade à vélo a été organisée. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Pour la première fois de la saison, le thermomètre a atteint 30 °C dimanche en Suisse, à Viège précisément. Depuis le début des mesures, une telle température n’avait jamais été enregistrée si tôt dans la ville valaisanne, selon SRF Meteo.

Il a aussi fait chaud dans d’autres régions de Suisse, écrit Meteonews dans un communiqué. Le mercure a grimpé jusqu’à 28,3 °C à Genève et à Würenligen (AG), jusqu’à 28,2 °C à Biasca (TI) et jusqu’à 28,1 °C à Binningen (BL).

Ces températures estivales ont été mesurées alors qu’aucun gel n’a été enregistré lors des traditionnels Saints de glace de jeudi à dimanche, indique SRF Meteo dans un communiqué. Les années 2019 à 2021 avaient connu une nette chute de température à cette période.

Avec «un taux de succès entre 20 et 30%», les Saints de glace relèvent plus du mythe que de la réalité climatique, poursuit SRF Meteo. D’une part, il est possible que le sol gèle encore à la fin mai. D’autre part, les jours de chaleur durant les Saints de glace ne sont pas totalement nouveaux: de tels cas ont régulièrement été recensés depuis la deuxième moitié du XIXe siècle.

