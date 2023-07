Paris hippiques – Le tiercé, c’est toujours leur dada En dépit des possibilités décuplées de parier en ligne, la fréquentation des bars dotés de bornes de jeux pour miser sur des courses de chevaux tient bon. Reportage. Thibault Nieuwe Weme et Catherine Cochard

Le Camarguais, c’est le «stamm» de Raymond, Pierrot 1, Pierrot 2, Marcel et son chien «Jack». Ils ne sont que deux sur quatre à parier et se retrouvent ici surtout pour rigoler entre bons amis. Odile Meylan

En apprenant que Le National à Lausanne laissait tomber ses bornes de jeux pour se recentrer sur la partie culinaire de son offre, au début du printemps, on a pensé y voir un nouveau signe de la gentrification galopante de la capitale. Possible. Si l’établissement de la rue Neuve a préféré se passer des turfistes, c’est pour pouvoir renouer avec son métier premier, la restauration, et ne pas perdre la partie de sa clientèle peu portée sur le jeu mais sacrément dérangée par l’expansivité des parieurs.