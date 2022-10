Hockey sur glace – Le Tiki-taka biennois trop fort pour le LHC Vainqueur 4-1 face au Lausanne HC, le HC Bienne a signé un sixième succès consécutif. Les Biennois se sont amusés et ont gâté leurs supporters. La triplette Olofsson/Haas/Hofer a été spectaculaire. Cyrill Pasche - Bienne

Le HC Bienne a remporté un sixième match de suite. Les Lausannois, eux, ont été battus pour la troisième fois de rang en championnat. Vainqueur 4-1, le HCB a fait la différence en deuxième période, avant de soigner la manière en fin de soirée. La ligne du capitaine Gaëtan Haas (3 assists), avec Fabio Hofer (4 points) et Jesper Olofsson (2 buts) en feu, a été irrésistible.

Le HCB a ouvert la marque 26 secondes avant la première pause. La déviation victorieuse de Fabio Hofer, consécutive à un excellent travail du capitaine Gaëtan Haas, a permis aux Seelandais de mettre un premier petit coup derrière la tête des Vaudois, plutôt solides et bien inspirés jusque-là.

Mais sans trois titulaires en défense (le Slovaque Martin Gernat, Fabian Heldner et Andrea Glauser), ce déplacement dans le Seeland, face au deuxième du classement qui venait d’aligner cinq victoires de rang, s’apparentait toutefois à une mission impossible. Les Lions, généreux dans l’effort mais relativement inoffensif en attaque, ont fini par craquer en deuxième période, lorsque les Biennois ont appuyé sur l’accélérateur. Le Suédois Jesper Olofsson (28e, 2-1) et l’homme du match, Fabio Hofer (35e, 3-1), ont placé le HC Bienne en position de force.

Les Biennois ont même soigné la manière et gâté leurs supporters, à l’image du quatrième but (Jesper Olofsson) après un tiki-taka de toute beauté entre Haas, Hofer et Olofsson devant la cage lausannoise (45e).

Cette troisième défaite de rang pour le LHC aura au moins permis à John Fust de relancer Tobias Stephan, qui n’avait plus été utilisé depuis… le 27 septembre dernier (défaite 0-4 contre Rapperswil). Le Zurichois de 38 ans a remplacé Ivars Punnenovs pour les 15 dernières minutes de jeu.

Samedi, le LHC reçoit le HC Davos à la Vaudoise aréna, où les Lions n’ont gagné que deux fois cette saison. Quant aux Biennois, victorieux pour la sixième fois d’affilée, ils ont bien mérité quelques jours de repos. Les joueurs d’Antti Törmänen joueront leur prochain match mardi, à Berne.

Bienne - Lausanne 4-1 (1-0 2-1 1-0) Afficher plus Tissot Arena. 5489 spectateurs. Arbitres: MM. Borga, Wiegand, Kehrli et Stalder. Buts: 20e (19’34) Hofer (Haas, Rathgeb) 1-0, 273 Kovacs (Sekac/ 5 c 4) 1-1, 28e Olofsson (Hofer, Haas) 2-1, 35e Hofer 3-1, 45e Olofsson (Haas, Hofer) 4-1. Bienne: Säteri; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Hischier, Froidevaux, Tanner; Schläpfer. Entraîneur: Törmänen. Lausanne: Punnenovs (45e Stephan); Frick, Jelovac; Sidler, Genazzi; Holdener, Marti; Kovacs, Jäger, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Audette, Panik; Bozon, Emmerton, Kenins; Pedretti. Entraîneur: Fust. Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne; 2 x 2’ contre Lausanne. Notes: Bienne sans Bärtschi, Maillard, Stampfli (surnuméraires), Reinhard (M20) ni Christen (Swiss League). Lausanne sans Almond (surnuméraire), Gernat, Glauser, Heldner, Raffl ni Krakauskas (blessés). Tir sur le poteau: Audette (16e). Touché par un coup de canne de Künzle à la tête (24e), Salomäki a dû être hospitalisé.

