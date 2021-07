Alpages en Valais – Le tir d’un loup est ordonné dans la Vallée de Conches Le prédateur a tué 14 moutons. Les conditions pour l’abattre sont remplies, selon l’ordonnance fédérale sur la chasse.

Seuls deux loups ont été observés dans la Vallée de Conches pour l’instant. KEYSTONE/Christian Brun

Après analyses, le conseiller d’État valaisan Frédéric Favre a ordonné le tir d’un loup dans la Vallée de Conches. L’animal a tué un total de quatorze moutons sur deux alpages, l’un protégé et l’autre ne pouvant pas bénéficier de mesures de protection.

«Les conditions pour le tir de ce grand prédateur sont donc remplies» selon l’ordonnance fédérale révisée sur la chasse, écrit mardi en fin d’après-midi le Département de la sécurité, des institutions et du sport dans un communiqué.

Les nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 15 juillet 2021, autorisent les autorités cantonales à ordonner un tir à partir de dix ovins ou caprins tués sur une période de quatre mois sur des alpages protégés ou non protégeables. Auparavant, cette limite était fixée à quinze ovins ou caprins.

Selon le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF), compétent en matière de régulation des espèces protégées et le service de l’agriculture compétent en matière de protection des troupeaux, le grand prédateur a tué sept moutons sur l’alpage d’Aebnimatt qui disposait «de mesures de prévention raisonnables» et sept autres sur celui de Münstiger Galen qui ne peut pas faire l’objet de mesures de protection.

Aucune meute

Selon le canton qui se base sur un monitoring réalisé cette année dans la Vallée de Conches, aucune meute n’est présente dans la zone. Seuls deux individus ont été observés.

La décision de tir sera publiée dans le Bulletin officiel le 23 juillet 2021. L’autorisation est valable 60 jours, «aussi longtemps que des animaux de rente se trouvent dans le périmètre de tir et que le potentiel de dommages subsiste».

Dans les autres régions du canton, les conditions ne sont pour l’heure pas réunies pour que l’État ordonne un tir, ajoute le département.

ATS

