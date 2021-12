L’invité - Le tissu économique vaudois, vivant parce que renouvelé

Le 25 novembre dernier, la 8e édition du Prix vaudois des entreprises internationales (PVEI) a récompensé trois sociétés emblématiques du tissu économique vaudois actuel – entre pharma de pointe, logiciels novateurs et publications scientifiques en open source. Depuis le lancement de cette belle initiative, une bonne vingtaine d’entreprises ont ainsi raconté à travers ce prix une évolution réjouissante, celle d’un territoire toujours fertile pour l’entrepreneuriat, l’innovation et la création d’emploi dans les trois piliers de l’activité économique: les produits du terroir, l’industrie et les services.

Ce cercle vertueux n’a rien d’une potion magique, et n’est pas inscrit dans les livres. Il est le produit d’une politique économique et de l’utilisation à bon escient de ses outils d’application, qui eux aussi s’adaptent. Car même si la stabilité politique, juridique, financière et économique de la Suisse demeure un atout, le monde change et ses exigences aussi.

«Positionner encore davantage le canton de Vaud comme l’un des centres de recherche et d’innovation les plus dynamiques de Suisse.»

Innovaud illustre la réponse à ces mutations. Depuis sa fusion avec l’ancien DEV (Développement économique Vaud) en 2020, l’association intègre dans un même élan coordonné le soutien aux jeunes entreprises innovantes et aux PME locales ainsi que l’implantation de nouvelles sociétés venues de l’étranger.

Cette conception cohérente répond à la nécessité de positionner encore davantage le canton de Vaud comme l’un des centres de recherche et d’innovation les plus dynamiques de Suisse. Une approche qualitative qui s’appuie sur des objectifs ciblés, dans des domaines précis, comme la medtech et la santé digitale, l’ingénierie spatiale et les drones, les technologies de l’information et le numérique, ou la recherche alimentaire et agraire en lien avec le changement climatique, entre autres axes prioritaires.

Ces pôles de compétences sont étroitement liés à l’offre en formation supérieure de nos hautes écoles, à la qualité de notre main-d’œuvre et à l’accès aux talents, à la proximité de la Suisse avec l’Europe, et à l’interaction de ces activités économiques. Et cela fonctionne: le démarrage et l’arrivée de nouvelles entreprises entraînent à leur tour un intérêt marqué d’autres entrepreneurs pour notre place économique.

Un canton attractif

Un mouvement constant, qui n’est pas toujours perçu du grand public parce que la majorité de ces entreprises ne lui sont pas connues et sont de taille initialement modeste. Mais il est réjouissant de constater que de jeunes femmes et hommes à l’esprit d’entreprise aiguisé sont attirés par les possibilités que recèle le canton de Vaud pour faire avancer leurs idées et leurs énergies.

Le travail de fond – identification, contacts, vérification, soutien – permet ainsi de faire fructifier des centaines de sociétés qui viennent renouveler le terreau économique vaudois, tel un engrais naturel et souhaitable: de la valeur ajoutée à long terme, pour créer aujourd’hui les emplois de demain.

