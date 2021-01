Un skipper en vogue – Le titi parisien est devenu grand marin Né dans la capitale, Louis Burton, 35 ans, bouscule les codes et la hiérarchie. Il est bien placé pour créer une grosse surprise sur le Vendée Globe. Grégoire Surdez

Louis Burton entrevoit la victoire même si tout reste à faire. Louis Burton

«C’est un Vendée Globe vraiment particulier et hyperintéressant.» Marin expérimenté et observateur avisé, Marc Guillemot n’a pas raté une miette du spectacle proposé par les héros de la mer. L’ancien vainqueur de la Route du Rhum l’affirme haut et fort à «Voiles et Voiliers», le magazine de référence de la voile: «C’est l’édition de toutes les révélations. Il y a tellement de surprises qu’on ne sait plus où donner de la tête. Dans une dizaine de jours aux Sables-d’Olonne, il y aura un vainqueur et plein de héros. C’est ce qui fait la magie de ce Vendée Globe.»