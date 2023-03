Emblèmes suisses – Le Toblerone privé de Cervin, est-ce un suicide commercial? À cause de la délocalisation d’une partie de la production du célèbre chocolat en Slovaquie, le Cervin disparaîtra de l’emballage. Avis d’experts. Myrtille Wendling

Le dessin du Cervin sur l’emballage de Toblerone pourrait disparaître au profit d’une montagne stylisée. KEYSTONE/Alastair Grant

Une page se tourne dans l’histoire de l’iconique et triangulaire Toblerone. Comme la célèbre marque de chocolat ne sera plus exclusivement produite en Suisse, mais également en Slovaquie dès l’été prochain, le Cervin n’ornera plus son emballage. À la place, il y a aura un «logo de montagne» modernisé.