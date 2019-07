Le toboggan aquatique a débarqué à Lausanne

Un toboggan aquatique sur lequel petits et grands se sont élancés, glissant avec des bouées gonflables. Comme le secteur d’Ouchy est en travaux, la manifestation s’est déplacée plus à l’ouest, dans la Vallée de la Jeunesse. Un déménagement qui lui a fait perdre 50 mètres de longueur. Ce samedi, le coup d’envoi a été lancé à midi, sous le soleil et la chaleur estivale.