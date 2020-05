Etats-Unis – Le ton monte entre Twitter et Donald Trump Un tweet du président américain a été masqué par des modérateurs du réseau social pour signaler une «apologie de la violence». Donald Trump a été ulcéré par l’attitude de Twitter à son égard.

Donald Trump s’en prend à Twitter KEYSTONE/EPA/DOUG MILLS/ POOL

Twitter a masqué un message de Donald Trump sur les affrontements de Minneapolis, le laissant accessible pour signaler une «apologie de la violence». Cela fait monter d'un cran la polémique avec le président qui cherche à limiter la protection des réseaux sociaux.

«Ces VOYOUS déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas faire cela. Viens juste de parler au gouverneur Tim Walz et lui ai dit que l'armée est à ses côtés tout du long. Au moindre problème, quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci!», a tweeté jeudi soir Donald Trump.

Le président, suivi par plus de 80 millions de personnes sur Twitter, a publié ce message, pouvant être interprété comme une incitation aux forces de l'ordre à faire usage de leurs armes. Il réagissait après l'incendie d'un commissariat de Minneapolis lors d'une troisième nuit d'affrontements après la mort d'un homme noir, George Floyd, lors d'une interpellation musclée par des policiers blancs.

Quelques heures après, le réseau social américain a masqué ce tweet avec un message d'avertissement, laissant simplement la possibilité de le retweeter avec des commentaires mais pas de le retweeter ni de le «liker» ou d'y répondre. Le tweet reste intégralement visible lorsqu'on clique sur le message.

«Ce tweet viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence. Toutefois, Twitter estime qu'il est dans l'intérêt du public que ce tweet reste accessible», selon le réseau social.

Immunité en jeu

Jeudi, M. Trump, ulcéré par l'attitude de Twitter à son égard qui avait pour la première fois signalé deux de ses tweets avec la mention «Vérifiez les faits», a signé un décret visant à limiter la protection judiciaire des réseaux sociaux afin selon lui de «défendre la liberté d'expression face à un des pires dangers qui soit». Le décret devrait être le point de départ d'une longue bataille en justice.

Les deux messages signalés mardi affirmaient que le vote par correspondance était forcément «frauduleux» car sujet aux manipulations, une question extrêmement sensible en pleine année électorale. En signant le décret, M. Trump a de nouveau dénoncé le «monopole» des groupes technologiques qu'il accuse de longue date d'avoir un biais idéologique et politique.

«Ils ont le pouvoir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre des individus et de larges audiences publiques», a-t-il assuré. Très actif sur Twitter, M. Trump a décidé de s'attaquer, au nom de la liberté d'expression – et à titre de représailles, selon ses détracteurs – à la célèbre Section 230 du «Communications Decency Act».

Pierre angulaire de l'internet américain, elle offre notamment à Facebook, Twitter ou YouTube (Google) une immunité contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers et leur donne la liberté d'intervenir sur les plateformes à leur guise.

Punition

Le décret cherche à modifier le champ d'application de cette loi de 1996 et affirme que l'immunité ne peut s'étendre à ceux qui pratiquent la «censure de certains points de vue».

«Quand des réseaux sociaux puissants censurent des opinions (...), ils cessent de fonctionner comme des forums passifs. Ils doivent être considérés et traités comme des créateurs de contenus», énonce le texte.

Mais pour le sénateur démocrate Ron Wyden, Donald Trump veut surtout «intimider» les réseaux sociaux et s'attaque à la Section 230 «parce qu'elle protège le droit des entreprises à ne pas avoir à héberger ses mensonges». Le décret constitue «une menace flagrante et anticonstitutionnelle pour punir les plateformes qui déplaisent au président», abonde l'ONG American Civil Liberties Union (ACLU).

Digne «des autocraties»

Twitter n'a pas souhaité commenter, mais Matt Schruers, président de la Computer & Communications Industry Association, un lobby de la tech, a estimé que ce genre de «représailles» était plus digne «des autocraties étrangères que des Etats-Unis».

Le débat sur le sacro-saint statut d'hébergeur des plateformes en ligne fait rage depuis des mois et dépasse largement le contentieux Trump-Twitter. A gauche comme à droite, des voix s'élèvent depuis quelques années pour forcer les réseaux à prendre plus de responsabilités, et donc à mieux filtrer les contenus.

Depuis les tentatives de manipulation de la présidentielle américaine de 2016, Facebook et Twitter ont massivement investi dans la lutte contre la désinformation. La question est particulièrement sensible en pleine année électorale bouleversée par la pandémie de coronavirus qui fait peser le doute sur les modalités de l'organisation de la présidentielle américaine du 3 novembre.

Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Facebook, est entré dans la bataille en rappelant sur Fox News qu'à son avis les plateformes ne devraient pas se poser en «arbitre de la vérité sur tout ce que les gens disent en ligne».

Mais «un gouvernement qui choisit de censurer une plateforme parce qu'il s'inquiète au sujet de la censure ne me semble pas exactement être le bon réflexe», a-t-il ajouté.

La méthode du décret suscite par ailleurs un tollé. «Quelles que soient les circonstances, ce n'est pas comme ça que les politiques publiques sont décidées», a réagi la puissante Chambre de commerce des Etats-Unis. «Un décret ne peut pas servir à changer la loi fédérale».

Interrogé pendant la signature du décret sur la possibilité de supprimer son compte, Donald Trump a répondu en attaquant les médias: «si nous avions une presse honnête dans ce pays, je le ferais dans la seconde».

A Genève, l'ONU a dit saluer tous les «efforts» des plateformes de réseaux sociaux pour lutter contre les violations des droits de l'homme. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme admet toutefois que le problème n'est pas aisé et que trop de régulations peuvent aussi être dommageables parfois aux défenseurs des droits de l'homme.

( ATS/NXP )