Vol à l’hôpital – Le toubib piquait les stupéfiants du CHUV pour se shooter La justice a condamné un médecin anesthésiste qui a subtilisé des centaines d’ampoules d’opioïdes pour sa consommation personnelle. Laurent Antonoff

Le médecin a été interpellé au lendemain de la plainte déposée pour vol par le CHUV. Vanessa Cardoso

L’affaire est à peine croyable. Elle vient d’être rendue publique par le biais d’une ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, datée de juillet dernier. Entre novembre 2019 et novembre 2020, le CHUV a été victime d’un vol massif de produits stupéfiants à l’intérieur de ses locaux. Et le voleur connaissait ces produits mieux que personne: c’était l’un des médecins anesthésistes du Centre hospitalier universitaire vaudois. Il vient d’être condamné.

500 fois plus puissant que la morphine

C’est dans le cadre de son activité professionnelle que ce médecin sévissait. Il se servait directement dans les armoires sécurisées à stupéfiants du CHUV. Il y accédait le plus simplement du monde avec son nom d’utilisateur et son empreinte digitale identifiée, après avoir introduit les données de patients. Le vol était d’une belle ampleur. Il lui est ainsi reproché d’avoir subtilisé de nombreuses ampoules de 10 ml de fentanyl, un opioïde comme la morphine, la codéine, l’oxycodone et la méthadone. Il est même jusqu’à 100 fois plus puissant que la morphine. Il a été estimé qu’en l’espace de quatre mois seulement le médecin a dérobé 347 de ces ampoules. Durant ces mêmes quatre mois, l’homme a également volé plus d’un millier d’ampoules de sufentanil, un opioïde synthétique quant à lui 500 fois plus puissant que la morphine. Il volait ces stupéfiants pour les consommer. Le CHUV a porté plainte pour vol. Le médecin a été interpellé le lendemain. Il a passé un jour en détention.