Cyclisme – Lausanne et Aigle officiellement sur la route du Tour Cette fois c’est officiel et on peut l’écrire: les deux villes vaudoises seront de la partie sur le Tour de France 2022. Le week-end des 9 et 10 juillet s’annonce intense dans le canton de Vaud. Robin Carrel Paris

Le parcours du 109 e Tour de France a été dévoilé ce jeudi à la mi-journée. AFP

Cela fait quelques semaines que les équipes de Lausanne et d’Aigle sont au courant de la chose, mais le secret devait être gardé bien au chaud jusqu’à ce jeudi. C’est finalement vers 13 heures que les noms de Lausanne et d’Aigle ont été dévoilés au nombreux public du Palais des Congrès, près de la porte Maillot, à Paris. La capitale olympique recevra l’arrivée de la 8e étape le 9 juillet. Le lendemain, le peloton partira du Chablais vaudois pour la 9e étape du 10 juillet en direction de la Haute-Savoie.

L’étape entre Dole et Lausanne, disputée sur 184 km, se terminera près du stade de la Pontaise, avec une arrivée pour punchers jugée à 604 m d’altitude. Les coureurs monteront l’avenue d’Ouchy, passeront sur la place Saint-François, bifurqueront au pont Chauderon avant de se frotter aux 12% de l’avenue de Beaulieu. Cette montée finale à travers la capitale vaudoise est estimée à 4,8 km à une moyenne de 4,6%.

Le lendemain, la 9e étape entre Aigle et Neuchâtel fera un kilomètre de moins. Elle passera par les cantons de Vaud, forcément, mais aussi de Fribourg et du Valais. Le peloton franchira le col des Mosses et le col de la Croix, avant un retour dans le Chablais, puis une montée costaude en direction de Châtel, via le difficile pas de Morgins (15,4 km à 6,1%).

Le Tour 2022 partira le 1er juillet de Copenhague, la «ville la plus cyclable au monde». Jamais la Grande Boucle ne s’était élancée autant au nord. Après trois jours au Danemark et un chrono inaugural de 13 km, le peloton passera notamment par les pavés d’Aremberg le mercredi 5 et arrivera au sommet de la Planches-des-Belles-Filles, la veille de son passage en Suisse.

Ensuite, après Lausanne et Aigle, les athlètes affronteront une jolie ration d’Alpes, dont le dessert sera jugé le 14 juillet à la mythique Alpe d’Huez. Les Pyrénées auront droit à trois étapes lors de la dernière semaine, avec des arrivées à Foix, puis aux sommets de Peyragudes et d’Hautacam. La décision au général sera entérinée le dernier samedi avant les Champs-Élysées, avec un contre-la-montre de 30 km en direction de Rocamadour.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.