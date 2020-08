Cyclisme – Le Tour de France par élimination a déjà commencé Le calendrier ultra-dense et l’incertitude liée au coronavirus rendent le peloton complètement fou. Robin Carrel

L’Autrichien Gregor Muhlberger est un des nombreux coureurs à être tombés ce week-end. AFP

En début de semaine, Stefan Küng, toujours aussi lucide sur le monde qui l’entoure, commentait l’annulation des Championnats du monde d’Aigle et Martigny et ses conséquences en ces termes: «J'ai toujours dit qu'on allait bien voir au moment où les choses allaient se passer. Car maintenant, il faut prendre jour après jour. Toutes les courses qu'on peut faire, c'est un bonus. La situation est tellement compliquée...» Le Thurgovien et ses collègues l’ont bien compris: tout ce qui est pris n’est plus à prendre.