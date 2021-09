Cyclisme féminin – Le Tour de Romandie directement dans la cour des grandes La compétition aura sa boucle féminine dès 2022, afin de fêter comme il se doit la 75e édition de l’épreuve. Avec l’espoir, aussi, de booster la discipline. Robin Carrel Bruges

Élise Chabbey (à droite) va pouvoir courir «à la maison». keystone-sda.ch

C’est un petit exploit qu’a réussi Richard Chassot. L’organisateur du Tour de Romandie, entre autres casquettes, a lancé le Tour de Romandie féminin dès la saison prochaine et obtenu qu’il soit dans le giron du World Tour dès sa première année d’existence. Une anomalie pour une épreuve toute neuve au calendrier, qui garantit au public de ce côté de la Sarine de voir les meilleures cyclistes de la planète arpenter ses routes pendant trois jours au mois d’octobre prochain.

La petite reine au féminin est en pleine expansion depuis peu et le Tour de Suisse – qui n’a pour sa part pas encore le label World Tour – s’est lancé en 2021, pour un week-end de course en marge de la course des hommes. La boucle romande féminine, elle, aura lieu presque six mois après celle des garçons et sera longue de trois étapes, avec une heure de diffusion en direct chaque jour à la télévision. Le nerf de la guerre pour les sponsors. Il se murmure que Lausanne et Genève seront parmi les villes d’arrivée des étapes de cette grande première et que cette nouvelle compétition attise d’autres convoitises.