Musique classique – Le tour du monde du Festival 4 Saisons Le rendez-vous lausannois des jeunes musiciens explore des cultures contrastées. Première escale le 26 février aux États-Unis. Matthieu Chenal

En investissant la salle Paderewski, le Festival 4 Saisons de Lausanne double sa jauge. (24HEURES/Marius Affolter) VQH

Toujours centré sur les jeunes musiciens, le Festival 4 Saisons de Lausanne n’en finit pas de grandir. Pour ses huit ans, la manifestation créée et animée par Oleg Gafner intègre dès le 26 février son troisième lieu de résidence, après la Maison de quartier de la Pontaise à ses débuts et le salon Bailly de l’Opéra ces deux dernières années.

Mais ce ne sera pas forcément le dernier! «En investissant la salle Paderewski, nous doublons notre jauge et nous aurons une scène plus grande qui nous permet même de faire un premier concert avec orchestre en septembre», s’enthousiasme le directeur artistique.

Déménagement à Montbenon

Ce déménagement ne change pas la philosophie du festival, qui reste réparti sur quatre samedis durant l’année, qui reste gratuit et qui métamorphose toujours les salles qui l’hébergent par un éclairage et une décoration originaux.

Cette année, Oleg Gafner systématise encore la cohérence autour de la relève, avec une agence de communication et une fiduciaire gérées par de tout jeunes entrepreneurs. Et au niveau artistique, le festival s’adjoint la collaboration de jeunes musicologues, d’étudiants de la Manufacture et d’un chef d’orchestre, Gabriel Pernet.

«Notre formule attire de plus en plus un public jeune qui n’est pas habitué au classique.» Oleg Gafner, fondateur et directeur du Festival 4 Saisons

Pour la troisième année de suite, le rendez-vous saisonnier se construit autour d’un fil rouge thématique. «Au départ, nous demandions aux jeunes musiciens de jouer ce qu’ils étaient en train de travailler. La contrainte thématique demande évidemment plus d’efforts aux artistes, mais elle stimule leur curiosité et les rend beaucoup plus motivés quand ils arrivent à s’intégrer avec des propositions originales.»

Après la Deuxième Guerre mondiale et la musique au féminin, place au sport: l’année du Mondial est le prétexte à un tour du monde musical en quatre équipes, pas forcément les plus attendues: Etats-Unis (26 fév.), Danemark (28 mai), Hongrie (3 septembre) et Brésil (28 octobre). «Notre formule attire de plus en plus un public jeune qui n’est pas habitué au classique, se réjouit Oleg Gafner. Leur playlist classique évolue en fonction du festival!»

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.