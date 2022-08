Course à pied – Le Tour du Pays de Vaud reprend à Mézières Jusqu’au 21 septembre, six épreuves vont vous faire suer les mercredis soir dans tout le canton. Pierre-Alain Schlosser

Pour terminer la série estivale du TPV, les coureurs se rendront à Vinzel. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Vous avez abusé des bonnes glaces et des apéros durant l’été? Pas de souci, la rentrée sera sportive grâce au Tour du Pays de Vaud. La course par étapes reprend dès ce mercredi à Mézières (19 h). Elle est prête à vous remettre en forme, le soir, après le travail.

Outre Mézières, qui accueillera les coureurs sur un parcours inédit passant dans la forêt (avec passages sur les copeaux), cinq autres rendez-vous se succéderont chaque mercredi soir, jusqu'au 21 septembre. Après Cully (tour de Gourze), Saint-Prex et Chavornay, deux nouvelles étapes sont programmées.

«Il y aura celle d’Oron, où l’on monte en direction du bois du Chaney, décrit Josette Bruchez, organisatrice. Les participants longeront la Broye. Ils prendront des chemins dans les copeaux et courront aussi sur la route.»





Pour terminer la série estivale du TPV, les coureurs se rendront à Vinzel et sueront dans les vignes. Un cadre idyllique, où ils passeront notamment à proximité de deux châteaux.

À noter que les différents parcours de course à pied font une distance d’environ 8 km et sont souvent vallonnés. Cette année, des épreuves de walking et nordic walking sont prévues à Mézières, Cully et Oron.

Les enfants aussi

Les enfants pourront pour leur part se mesurer uniquement à Saint-Prex et à Oron-la-Ville sur des parcours de 600 mètres à 2,5 km, selon les catégories.

