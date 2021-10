France voisine – Le tourisme d’achat met les élus romands dans l’embarras Le parlement veut durcir les règles pour ceux qui font du shopping à l’étranger. Mais plusieurs élus des cantons frontaliers hésitent à suivre. Florent Quiquerez

Le tourisme d’achat représente environ 10 milliards de francs par an, dont 4,5 pour les denrées alimentaires. LMD

Le tourisme d’achat, on l’évalue à 10 milliards de francs par an. Il affaiblit le commerce de détail, coûte des emplois et pèse dans les caisses de la Confédération. Selon les estimations, les pertes fiscales se situeraient entre 300 et 750 millions de francs.

Au parlement, une fronde s’est levée pour freiner le tourisme d’achat. Mais elle divise au sein même des partis, et particulièrement côté romand.

Cet embarras s’est cristallisé sur deux initiatives cantonales issues de Saint-Gall et Thurgovie. Les textes soulignent qu’avec le système actuel, les Suisses qui font des achats pour 300 francs ne paient souvent pas de TVA, ni chez nous ni à l’étranger.