Les stations face à la transition énergétique – Le tourisme de montagne est-il capable de verdir? Durant deux jours forum Moving Mountains se penche sur la décarbonation des stations de ski. Regards croisés sur un secteur économique volontiers pointé du doigt. David Genillard

En 2022, les glaciers du massif des Diablerets devraient enregistrer une perte de volume trois fois supérieure à la moyenne annuelle des dix dernières années. Effet visible de cette fonte, le col de Tsanfleuron a refait surface. Glacier 3000

À quand la fin du ski, ce symbole national, en Suisse? L’échéance semble s’approcher et les stations prennent la menace de plus en plus au sérieux. À l’habituel discours sur l’urgence d’une diversification s’ajoute depuis quelques années une volonté affichée de donner au tourisme une âme un peu plus verte. Vraie prise de conscience ou greenwashing?