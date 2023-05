Les habitudes n’ont que peu changé dans le monde post-covid. Selon le baromètre du TCS, près de la moitié de la population suisse ne se rendra pas à l’étranger pour ses vacances, cet été.

L’augmentation du coût de l’énergie et la hausse des prix, atteignant 3,5% en Suisse – et parfois largement plus de 10% dans des destinations phares de la zone euro – ont poussé un tiers des personnes interrogées, qui résident en Suisse, à ajuster leurs projets de voyage en fonction de leur situation économique. Par conséquent, elles ont dû renoncer à partir en voyage, choisir des destinations plus abordables que prévu ou raccourcir leur séjour.

Ce septième baromètre du voyage, publié jeudi, s’appuie sur un sondage téléphonique réalisé entre mi-février et mi-mars, auprès de 1010 personnes vivant en Suisse (marge d’erreur +/- 3,1%). 1039 membres du TCS ont également participé à une enquête en ligne menée par l’institut de recherche gfs.bern (marge d’erreur +/- 3%).