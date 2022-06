Nord vaudois – Le tourisme régional se donne une meilleure visibilité Les sept destinations touristiques du nord du canton auront de nouveaux panneaux de signalisation. À commencer, ces prochains jours, par Sainte-Croix/Les Rasses et Yvonand. Frédéric Ravussin

Pour Sainte-Croix/Les Rasses, le tourisme quatre saisons est logiquement mis en avant. ADNV – DR

La région d’Yverdon-les-Bains: une entité touristique à part entière, mais sept destinations à qui l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) et les communes membres veulent donner une meilleure visibilité via le programme de signalisation qu’elles ont initié. Sainte-Croix/Les Rasses et Yvonand sont les premières qui en bénéficieront via la pose, ces prochains jours, de nouveaux panneaux routiers de 2,5 m par 2 m.

Sur fond brun, couleur symbole du tourisme telle qu’adoptée à l’échelle européenne par la convention de Vienne, figurent les éléments stratégiques de la destination «vendue». «On y trouve un thème principal, un thème secondaire et un élément de décor caractéristique», souligne Sébastien Lassueur, responsable du développement économico-touristique auprès de l’ADNV.

Spécificités mises en avant

Pour Sainte-Croix/Les Rasses, un tourisme sportif et quatre saisons est logiquement mis en avant avec une skieuse de fond, des randonneurs et un vététiste. Sans oublier la boîte à musique représentative du savoir-faire mécanique local et l’imprenable vue sur le Moyen Pays et les Alpes. À Yvonand, ce sont les eaux peu profondes de ses plages, la tour Saint-Martin et – comme un clin d’œil aux connaisseurs – la roche de la Baume.

Yvonand, entre plages et patrimoine historique. ADNV – DR

Le message se veut simple et efficace. «Pour être plus facile à retenir, précise Sébastien Lassueur. Le descriptif ne doit pas non plus générer d’effort intellectuel afin de ne pas perturber l’attention des automobilistes.»

«Sur chaque panneau, on retrouve un thème principal, un thème secondaire et un élément de décor caractéristique.» Sébastien Lassueur, responsable du développement économico-touristique auprès de l’ADNV

À ces dix premiers panneaux d’accueil placés aux entrées des localités, s’ajouteront ces prochains moins trente autres à Vallorbe, Orbe, Romainmôtier, Grandson et Yverdon-les-Bains. Coût total de l’opération? 400’000 francs intégralement pris en charge par le Canton, via son Service de la promotion de l’économie et de l’innovation.

Deux autres mesures seront mises en œuvre ultérieurement par ce projet qui vise à renouveler et harmoniser l’ensemble de la signalisation touristique du Nord vaudois: l’adaptation du guidage routier dans les communes et l’élaboration d’un concept régional de signalisation piétonne.

