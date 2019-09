Le tournoi amateur finit en salle d’opération

Agé de 45 ans, David R. est fan de football, et pas seulement au stade ou devant la télé, lui qui aime aussi y jouer. Il n’est donc pas surprenant qu’il participe activement au tournoi amateur de sa commune.

1. L’accident

Il règne une activité intense au centre sportif de Mühlehölzli. L’équipe de David R. est très motivée et fait tout son possible pour battre ses adversaires. Sous les encouragements de ses amis, de ses collègues et de ses proches, David R. dribble en direction du but adverse. «Je vise le ballon avec mon pied pour l’envoyer au fond du but, puis j’entends un bruit de craquement dans mon genou et soudain, je ne ressens plus que la douleur.»

2. Les conséquences

La douleur est si intense que David R. ne parvient pas à se relever. Heureusement, une ambulance arrive rapidement sur les lieux pour le conduire à l’hôpital. Le diagnostic est vite établi: rupture du ligament croisé. «Les médecins m’expliquent qu’une opération serait la meilleure option, ce à quoi je consens.» Il porte ensuite une attelle pendant quelques semaines. «J’ai dû me faire porter pâle jusqu’à ce que je sois de nouveau un peu mobile.» Il ne retournera au travail et sur le terrain de foot qu’après une rééducation réussie.

3. Les coûts

Une opération du ligament croisé, rééducation incluse, peut coûter jusqu’à 300 000 francs, ce qui est une sacrée somme. «Ce n’est qu’à l’hôpital que je me suis rendu compte que ma blessure au genou pouvait avoir des conséquences financières aussi sérieuses.» Mais par chance, David R. n’a pas à se soucier d’argent, car la Suva s’en charge à sa place. Grâce à la gestion des frais médicaux, les assurés peuvent non seulement compter sur des primes équitables, mais ils sont également à l’abri des dépenses. Quoi qu’il en soit, les blessures survenant sur les terrains de football suisses entraînent des dépenses de près de 190 millions de francs.

4. La prévention

Pendant son séjour à l’hôpital, David R. apprend que son cas est loin d’être isolé. Plus de la moitié des blessures qui se produisent lors de tournois amateurs touchent l’articulation du genou ou du pied. Son chef l’informe des possibilités de prévention pendant les loisirs, comme avec le test de football, qui permet à David R. de déterminer le risque de blessure qu’il encourt en jouant au football. Il découvre ainsi ses forces et ses faiblesses, et obtient de précieux conseils en matière de prévention. Il voudrait éviter ce genre d’accidents à l’avenir. Et la prévention profite également à l’entreprise. Car elle constitue le seul moyen d’éviter les souffrances et les dépenses liées à un accident du travail. En prévenant les accidents, il est possible de réduire les primes malgré des dépenses de santé croissantes. En effet, si moins d’accidents se produisent, les coûts devant être pris en charge sont réduits. Cela vaut pour la petite entreprise de peinture dans laquelle travaille David R., mais aussi pour un grand groupe.

5. Le happy end

David R. doit maintenant s’armer de patience. «Il faut de nombreuses semaines pour que la rupture d’un ligament croisé cicatrise bien. C’est parfois difficile mais il faut passer par là.» Il peut tout de même se concentrer sur sa guérison pendant que la Suva s’occupe des coûts.

D’autres renseignements ainsi qu’un quiz passionnant sont disponibles sur suva.ch/maitrise-des-couts.