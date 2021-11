Affaissement du sol à Tolochenaz - Le trafic ferroviaire devrait rester interrompu jusqu’à jeudi

Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Affaissement du sol à Tolochenaz (VD) – Le trafic ferroviaire devrait rester interrompu jusqu’à jeudi Les travaux à Tolochenaz sont bientôt terminés mais plusieurs sondages pour examiner les risques d’affaissement du sol seront ensuite effectués. Les CFF espèrent rétablir la ligne pour jeudi dans la matinée.

Un affaissement survenu en bordure de voie à hauteur de Tolochenaz a provoqué un trou de plusieurs mètres cubes. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Selon les premières analyses des CFF, l’affaissement du sol est dû à des travaux effectués à une dizaine de mètres sous les voies par une entreprise tierce pour la création d’une conduite. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La ligne CFF entre Lausanne et Genève est interrompue depuis mardi soir à hauteur de Tolochenaz. De nombreux trains sont supprimés et la perturbation devrait durer jusqu’à jeudi matin. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1 / 3

Le trafic ferroviaire devrait rester interrompu toute la journée de mercredi entre Genève et Lausanne à la hauteur de Tolochenaz (VD) à la suite d’un affaissement en bordure de voie, survenu la veille. Des travaux sont en cours et des sondages devront être effectués.

«Nous déconseillons nos clients de voyager sur cette ligne Lausanne-Genève», a indiqué à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole aux CFF. Pour les déplacements essentiels, environ 25 bus de remplacement assurent la liaison entre Morges et Allaman. Les trains RegioExpress effectuent sinon la liaison entre Genève et Allaman et entre Lausanne et Morges. Aucun InterCity ne circule.

Trafic ferroviaire interrompu Un affaissement coupe la ligne Lausanne-Genève Abo Reportage La terre s’affaisse: Allaman, gare terminus entre Genève et Lausanne C’est un affaissement du sol à la hauteur de la commune de Tolochenaz, près de Morges, qui est la cause de l’incident qui bloque le trafic CFF. Selon les premières analyses, il est dû à des travaux effectués à une dizaine de mètres sous les voies par une entreprise tierce pour la création d’une conduite. Une première cavité s’est creusée mardi en fin de journée puis un deuxième trou dans la nuit de mardi à mercredi.

Déblocage jeudi?

«Des travaux sont en cours et bientôt terminés pour reboucher les travaux effectués sous terre par un micro-tunnelier pour une conduite. Il faudra ensuite effectuer toute une série de sondages pour examiner la nature du terrain et les risques d’affaissement du sol. cela pourrait prendre toute la journée. On va tout faire afin de rétablir la ligne pour demain», explique Frédéric Revaz.

Un retour à la normale n’est pas espéré avant jeudi «dans la matinée», selon un communiqué des CFF.

Des bus de remplacement ont été mis en place dès mardi soir entre Morges et Allaman. DR

Durant la nuit les équipes de réparations étaient parvenues à combler avec du ballast et du ciment le premier trou de plus de cinq mètres cubes qui s’était creusé sous les voies. Le trafic avait ensuite pu être rétabli sur une voie, avec une vitesse réduite à 20 km/h, mercredi entre 4h et 5h, selon les CFF. Il a dû être à nouveau interrompu par mesure de sécurité car une nouvelle cavité s’est creusée sous les voies.

Des trains spéciaux sont aussi ponctuellement mis en service entre Nyon et Genève, précisent les CFF. Le personnel CFF est présent pour renseigner la clientèle dans les gares de la région.

ATS

