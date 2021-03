Mobilité – Le trafic ferroviaire perturbé entre Lausanne et Palézieux Toutes les liaisons entre les gares de Lausanne et de Palézieux sont supprimées suite au déraillement d’un train de chantier. On ne dénombre aucun blessé. La durée de la perturbation n’est pas connue. DÉVELOPPEMENT SUIT

(Archives) KEYSTONE

Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Palézieux (VD) était perturbé vendredi matin à la suite du déraillement d’un train, ont indiqué les CFF. Toutes les liaisons entre les deux gares sont supprimées. Les voyageurs de la ligne Genève-Lausanne pour Payerne et Fribourg voyagent via Yverdon-les-Bains.

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) conseillent les voyageurs partant de Genève et Lausanne pour Berne, Bâle et Lucerne d’utiliser les trains passant par Bienne (BE).

ATS