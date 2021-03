Ligne CFF Lausanne-Fribourg – Le trafic ferroviaire ne reprendra pas avant lundi Les travaux de déblayage et de sécurisation après le glissement de terrain survenu à La Conversion se poursuivent. Les trains pourront circuler de nouveau lundi.

La ligne Lausanne – Fribourg restera interrompue jusqu'à lundi matin tôt suite à un glissement de terrain survenu à La Conversion (VD). CFF

La ligne CFF entre Lausanne et Fribourg reste interrompue jusqu’à lundi matin tôt, suite à un glissement de terrain survenu à La Conversion vendredi matin. Les travaux de déblayage et de sécurisation dureront jusqu’à dimanche soir, ont indiqué les CFF samedi.

Prévue initialement samedi à la mi-journée, la réouverture de la ligne a été reportée. Les travaux de déblayage des quelque 150m3 de terrain qui ont recouvert les voies devraient s’achever samedi après-midi. Deux pelles mécaniques et deux trains de chantier sont à pied d’oeuvre.

Détour par Bienne

Le mur de soutènement a subi de gros dégâts. Il doit être renforcé au moyen d’ancrages. Tout le talus situé au-dessus des voies doit en outre être sécurisé par des filets, ont précisé les CFF. La voie ferrée, les câbles et les lignes de contact devront être contrôlés avant le rétablissement de la ligne.

Les voyageurs circulant entre Berne/Zurich et Lausanne/Genève doivent continuer d’emprunter la ligne du pied du Jura, via Bienne. Les voyageurs de Payerne et Fribourg circulent via Yverdon-le-Bains. Des bus de substitution ont été mis en place pour le trafic régional entre Palézieux et Lausanne. Les CFF avertissent qu’il faut prévoir des temps de parcours rallongés.

ATS