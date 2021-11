Trains Genève-Lausanne – Le trafic ne reprendra que partiellement vendredi Regio Express et InterRegio reprendront du service vendredi à l’aube, mais les InterCity brilleront par leur absence jusqu’à mardi. Marc Moulin

Le chantier pour combler le trou. KEYSTONE

Après l’affaissement qui a coupé la ligne ferroviaire Genève-Lausanne mardi à 17 h 10, le trafic ne reprendra que partiellement ce vendredi matin, annoncent jeudi les CFF. Les convois devront franchir au ralenti la zone sinistrée, à la hauteur de Tolochenaz (VD).

Abo Lignes CFF Lausanne-Genève, le talon d’Achille du réseau suisse Liaison Lausanne-Genève Soixante ouvriers se relayent pour rétablir la ligne CFF Par conséquent, la capacité de la ligne restera limitée et la reprise ne concernera pas tous les services ferroviaires. Et cela jusqu’à mardi «au moins», temps nécessaire pour consolider le site. Le transporteur invite donc encore sa clientèle à renoncer aux voyages qui ne sont pas indispensables sur cette partie du réseau.

Dans le détail, Lausanne et Genève seront reliées par quatre trains par heure et par sens au lieu de six. Il s’agira de deux RegioExpress (trains vers Vevey ou Saint-Maurice) et de deux InterRegio (trains vers le Valais ou vers Lucerne via Berne). Il faudra donc se passer des services InterCity (ligne du pied du Jura, ligne magistrale du Plateau).

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

