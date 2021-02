Deuxième semi-confinement – Le trafic routier a beaucoup moins chuté qu’au printemps Face à des mesures moins drastiques, la baisse de la circulation à Lausanne n’a rien à voir avec celle observée en mars 2020. Romaric Haddou

À la rue Centrale, comme sur les autres axes où la Ville mesure le trafic, le deuxième semi-confinement a eu moins d’effet que le premier. Philippe Maeder

Alors que la quasi-intégralité de nos déplacements avait été stoppée lors du premier semi-confinement, commencé le 16 mars 2020, la situation actuelle est un peu différente. Le télétravail est «obligatoire» mais certains commerces ont pu rester ouverts de même que les écoles. Un simple coup d’œil par la fenêtre confirme que la paralysie est moindre. Mais qu’en est-il exactement du trafic routier? À Lausanne, les premiers chiffres confirment que la diminution est incomparable avec celle du printemps 2020.

La Ville fournit les données récoltées lors de la première semaine du second semi-confinement, sur quatre points de passage importants. Dans le tunnel sous la place Chauderon, le trafic a diminué de 12,7% par rapport à la même semaine l’année précédente (la troisième de janvier, donc). La chute observée en mars 2020 était de 37,9%. La différence est encore plus marquée sur l’avenue du Chablais, entre la Bourdonnette et le giratoire de l’avenue de Provence: –20,1% cette fois contre –50,7% lors du premier semi-confinement. La tendance est la même à la route de Berne (–17,1% contre –38,2%) et à la rue Centrale (–33,5% contre –48,5%).