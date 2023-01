Mouvement de grève – Le trafic TGV entre la Suisse et la France impacté dès lundi soir De nombreux trains seront supprimés dans les deux sens sur la ligne Paris-Genève-Lausanne.

La grève contre la réforme des retraites perturbera fortement le trafic des TGV entre la Suisse et l’Hexagone. DR

La grève annoncée mardi en France dans plusieurs secteurs professionnels contre la réforme des retraites perturbera fortement le trafic des TGV entre la Suisse et l’Hexagone. Les liaisons avec la France voisine seront également affectées.

Cinq liaisons seront déjà supprimées lundi soir, notamment des liaisons entre Paris et Genève, Lausanne et Paris et Zurich et Paris, indique l’opérateur Lyria sur son site.

Mardi, tous les TGV prévus sur la ligne Paris-Bâle-Zurich seront supprimés. De nombreux trains seront également supprimés dans les deux sens sur la ligne Paris-Genève-Lausanne.

Le mouvement social touchera également la circulation du Léman Express et des trains TER en Haute-Savoie. Sur son site, la société Lémanis précise notamment qu’aucun train ne circulera mardi sur la ligne L3 (Coppet – St-Gervais-les-Bains-Le Fayet).

La ligne qui relie Bâle à Strasbourg via Mulhouse sera aussi affectée par la grève. Selon le site des CFF, le trafic sera interrompu lundi soir et mardi toute la journée.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.