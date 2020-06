Transports publics – Le train MOB accélère la cadence Dès décembre, la ligne aura un horaire cadencé systématique entre Montreux et Zweisimmen, ainsi qu’une cadence à la demi-heure entre Montreux et Les Avants. Claude Beda

Le Cristal Panoramic-Express du MOB près de Rougemont. Le Pays-d’Enhaut bénéficiera aussi des améliorations de l’horaire. Suisse Tourisme/VQH

L’horaire 2021 qui entrera en vigueur le 13 décembre prochain offre de bonnes surprises à la Riviera et au Pays-d’Enhaut. Pour la première fois, la ligne MOB déploiera un horaire cadencé systématique avec un train toutes les heures entre Montreux et Zweisimmen. Les rames partiront à la minute 50 de Montreux et à la minute 02 de Zweisimmen. À Château-d’Œx, ce nouvel horaire du Montreux-Oberland bernois proposera des départs dans les deux sens aux heures pleines, ce qui permettra de réorganiser les lignes de bus du Pays-d’Enhaut.



Parmi les autres nouveautés, des navettes feront à l’avenir les allers-retours entre Montreux et Les Avants toutes les heures. Avec la ligne Montreux-Zweisimmen, cela permettra de passer à deux trains par heure sur ce tronçon également très fréquenté par les pendulaires. «Ces adaptations répondent aux demandes des cantons de Vaud, de Berne et de Fribourg, commente Jérôme Gachet, porte-parole du groupe MOB. Elles bénéficient d’ailleurs de leur soutien.»

«Ces adaptations répondent aux demandes des cantons de Vaud, de Berne et de Fribourg Jérôme Gachet, porte-parole du Groupe MOB

Dès juillet 2021, le GoldenPass Express viendra encore compléter cette offre avec des trains plus rapides, quatre fois par jour dans chaque sens. Très attendu, ce train concrétisera un rêve vieux de plus d’un siècle: relier Montreux et Interlaken – une des destinations touristiques les plus importantes du pays – sans changement de train grâce à un bogie à écartement variable révolutionnaire. Destiné aux touristes, il profitera largement aux pendulaires.