Kurdes réunis à Lausanne – «Le Traité de Lausanne est un traité de la honte» Plusieurs milliers de Kurdes ont manifesté samedi après-midi pour commémorer le centenaire du Traité de Lausanne, très contesté au sein de leur communauté.

Venus de toute l’Europe, les manifestants Kurdes ont sillonné la ville de Lausanne. KEYSTONE

Environ 6000 Kurdes et sympathisants ont manifesté samedi après-midi à Lausanne. Ils se sont réunis sans heurt pour commémorer les 100 ans du Traité de Lausanne, qui avait enterré leur rêve d’un État autonome. Rassemblés sur la place de la Navigation, à Ouchy, les manifestants sont partis vers 13 h 30 en direction de la Riponne et du Palais de Rumine, où le Traité de Lausanne a été signé le 24 juillet 1923.

Venus de toute l’Europe, ils ont sillonné la capitale vaudoise derrière une banderole, tenue par six femmes, où l’on pouvait lire: «Le Traité de Lausanne est une décision de génocide des peuples du Kurdistan.»

De très nombreux drapeaux, distribués par les organisateurs, ont flotté durant le cortège, à l’effigie de diverses régions et organisations kurdes. Plusieurs drapeaux représentaient aussi Abdullah Öcalan, fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), emprisonné en Turquie depuis 1999.

«Peuple debout»

«Nous sommes là pour montrer que le peuple kurde est debout, qu’il résiste et qu’il continuera à résister», a dit l’une des organisatrices de la marche, interrogée par Keystone-ATS.

«Le Traité de Lausanne est un traité de la honte, qui a laissé le peuple kurde sans statut», disséminé dans quatre États (Turquie, Irak, Iran et Syrie), a-t-elle rappelé. Et d’ajouter: «Nous sommes ici, à Lausanne, pour dénoncer un siècle de déni, de massacres et d’injustices.»

Moins de monde que prévu

Après environ une heure et demie, les manifestants sont arrivés devant le Palais de Rumine, où une scène avait été installée. De multiples discours ont été prononcés en kurde, quelques-uns en français, et de la musique a été diffusée. Le rassemblement devait se poursuivre jusqu’en début de soirée.

Les organisateurs avaient dit attendre entre 10’000 et 15’000 personnes. Mais la participation s’est avérée inférieure, avec environ 6000 manifestants selon des décomptes concordants de la police et de Keystone-ATS.

Toutes ces personnes ont été acheminées à Lausanne avec une cinquantaine de cars et de nombreuses voitures privées.

Aucun débordement

Les forces de l’ordre avaient mis en place un important dispositif de sécurité pour encadrer la manifestation. Le Palais de Rumine a notamment été barricadé, avec plusieurs policiers positionnés sur ses marches. Certaines précautions ont aussi été prises durant le cortège, des policiers bloquant par exemple l’entrée d’un restaurant kebab, avenue Ruchonnet.

Mais aucun problème n’a été signalé. S’adressant à la foule avant de lancer la marche, les organisateurs avaient d’ailleurs insisté sur le caractère pacifiste du rassemblement.

Les Turcs célébreront plus tard

Contrairement à d’autres années, la communauté turque n’avait pas prévu d’événements particuliers pour ce week-end de juillet, permettant à cette commémoration de se préparer sans tension.

Les Turcs, pour qui le Traité de Lausanne a permis la naissance de la Turquie moderne, célébreront ce centenaire plus tard dans l’année.

Côté kurde, les commémorations se poursuivent avec une conférence à Beaulieu, qui réunit jusqu’à dimanche plusieurs centaines personnes issues de divers partis et mouvances intellectuelles. Cette conférence doit aboutir sur une déclaration commune, qui sera communiquée lundi.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.