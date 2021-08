Mobilité à Lausanne – Le tram devient tangible La construction du tronçon entre le Flon et Renens commence alors que le dossier pour la seconde étape entre Renens et Villars-Sainte-Croix sera déposé à Berne cette semaine. Renaud Bournoud

Les futurs ateliers du tram seront construits sur le site de l’ancienne halle Heineken. DR La future station du Galicien DR La future station de Prélaz-les-Roses DR 1 / 4

«Les travaux du tram débutent!» Mardi, à l’occasion de la cérémonie du premier coup de pioche, la présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite a lancé officiellement le chantier avec un «vif soulagement».

On n’en est pas encore à la pose des rails, mais un long chemin a déjà été parcouru avec ce projet de tramway qui doit relier le Flon, à Lausanne, à la gare de Renens à l’horizon 2026.

Il aura fallu plus de neuf ans de procédures pour ces quatre kilomètres et demi de voies. Et ce n’est pas fini. Le permis de construire est définitivement entré en force en février 2020, mais l’abandon du projet de la rampe Vigie-Gonin, afin de préserver la «forêt du Flon», nécessite une «procédure d’approbation complémentaire».