Dans sa Stratégie Égalité 2030 dévoilée en 2021, le Conseil fédéral a mis l’accent sur la promotion de l’égalité dans la vie professionnelle, sur l’amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et sur la lutte contre la discrimination, le sexisme et la violence.

Il a ensuite adopté, en novembre 2022, un rapport sur le retour à l’emploi des mères. Il est réjouissant d’y trouver la reconnaissance de l’impact que la maternité a sur la participation des mères - et pas des pères - au marché du travail, ainsi que le rappel des conséquences massives et durables que la forte réduction ou l’arrêt de la vie active des femmes a sur leur carrière professionnelle, entre autres.

«Après la naissance d’un premier enfant, une mère active sur neuf quitte le marché du travail.»

Ce ne sont pas là des constats nouveaux, et des mesures d’insertion et de réinsertion des femmes ont d’ores et déjà été prises - et certaines malheureusement arrêtées entre-temps - dans plusieurs cantons ces dernières années. Comme l’a bien souligné Travail.Suisse, c’est la pénurie aiguë et prolongée de main-d’œuvre qualifiée que subit notre pays qui pousse les milieux politiques et économiques à vouloir puiser dans le grand potentiel que représentent les femmes pour combler ce manque.

Mais quelle est effectivement la situation de l’emploi des femmes en Suisse?

Une publication de l’OFAS («Les mères sur le marché du travail en 2021») nous apprend que 82% des mères étaient professionnellement actives en Suisse en 2021, avec 73% d’entre elles à temps partiel. Après la naissance d’un premier enfant, une mère active sur neuf quitte le marché du travail et la proportion de travail à temps partiel double.

Si, en Suisse, la part des mères participant au marché du travail est supérieure à la moyenne européenne, le taux de manque de travail y reste deux fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Les femmes représentent donc bel et bien un potentiel de force de travail à développer.

Mais la pénurie de main-d’œuvre ne se ressent pas de la même manière dans tous les secteurs de l’économie ni pour tous les métiers, c’est pourquoi la question de la formation professionnelle des femmes doit être prise en considération pour aborder ces questions.

Des manques pas tous comblés

Le dernier rapport du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes Vaud («50/50 – les chiffres de l’égalité», 2022) nous apprend que si la progression de la part de diplômées du tertiaire est plus forte chez les femmes que chez les hommes, les filières d’études, puis de professions, demeurent sexuées. Si les métiers du soin sont largement féminisés, les métiers scientifiques et techniques demeurent largement masculins. Par conséquent, le retour à l’emploi des mères ne saurait combler les besoins dans les métiers connotés masculins.

L’engagement du Conseil fédéral de garantir l’égalité des femmes et des hommes tout au long de leur vie, et son incitation à faire évoluer les mentalités et à lutter contre les stéréotypes de genre dans les écoles et dans le monde de la formation professionnelle, est donc une initiative réjouissante!

Andrea Delannoy Afficher plus Économiste, présidente et fondatrice de Mod-Elle , association qui lutte contre les stéréotypes de genre influençant les aspirations et limitant les choix de carrière des jeunes.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.