Égalité entre les sexes – Le travail domestique? C’est encore pour la pomme des femmes Maribel Rodriguez, du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes de l’État de Vaud, commente les résultats de la brochure «50/50 – les chiffres de l’égalité». Catherine Cochard

Genève, le 14 juin 2019. Journée de la Grève des femmes (Image d’illustration). LUCIEN FORTUNATI

Les Vaudoises et Vaudois sont-ils traités économiquement et socialement sur un pied d’égalité? C’est pour répondre à cette question que le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) publie tous les quatre ans depuis vingt ans, un panorama complet de la situation dans le canton réalisé à partir de différentes enquêtes menées par Statistique Vaud.