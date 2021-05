Initiative populaire – Le «treizième salaire des retraités» a déjà la cote Selon notre coup de sonde, la proposition de l’Union syndicale suisse pour une 13e rente AVS séduirait plus de 80% des internautes. Patrick Monay

L’Union syndicale suisse est à l’origine de cette proposition. KEYSTONE

Seriez-vous prêt(e) à soutenir l’idée d’une 13e rente AVS? Si l’on en croit le coup de sonde effectué ce vendredi sur nos plates-formes numériques, pas moins de 81% des internautes répondent par l’affirmative. Seuls 14% des quelque 800 participants rejettent cette idée.

La part des «sans avis» est de 5%. Précisons qu’il s’agit d’une prise de température et non d’un sondage représentatif.

Avec l’argent de la BNS

C’est l’Union syndicale suisse qui est à l’origine de cette proposition, censée venir en aide aux futurs retraités. Comme l’ont révélé «24 heures», «La Tribune de Genève» et le «Blick», l’USS a recueilli 137’000 signatures appuyant son initiative populaire «Pour une 13e rente AVS». Il en coûterait au bas mot 2 milliards de francs par an, et jusqu’à 3,5 milliards selon les estimations. Les syndicats veulent notamment utiliser les bénéfices de la Banque nationale suisse (BNS).

Selon les initiants, la rente minimale de l’AVS passerait de 1185 à 1284 francs par mois, tandis que la rente maximale passerait de 2370 à 2567 francs, précise Keystone-ATS.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Vice-président des Jeunes libéraux-radicaux, Nicolas Jutzet a qualifié sur Twitter les dirigeants de l’USS de «démographosceptiques». Et d’enfoncer le clou: «Si je voulais enterrer l’AVS de façon définitive, c’est exactement l’initiative que je lancerais.»

«Le train de l’AVS va droit dans le mur et l’USS veut lui mettre du carburant pour qu’il aille encore plus vite.» Nicolas Jutzet, vice-président des Jeunes libéraux-radicaux

Contacté, le jeune Neuchâtelois précise son sentiment: «Aujourd’hui, avec l’évolution démographique que connaît la Suisse, on n’est déjà pas certain de pouvoir assurer le versement des rentes actuelles pour les dix ans à venir, souligne-t-il. Le train de l’AVS va droit dans le mur et l’USS veut lui mettre du carburant pour qu’il aille encore plus vite! C’est une proposition d’un autre temps. Au mieux, c’est du populisme. Au pire, c’est un véritable danger.»

