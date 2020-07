Patineuse blessée aux JOJ – Le treuil qui soutenait Olga Sevastianova était mal installé Selon un rapport, le dispositif n’était pas défectueux mais il n’a pas été fixé de manière optimale. L’enquête pénale se poursuit pour déterminer les responsabilités. Romaric Haddou

Sur la vidéo de la chute, le dispositif qui suspendait l’artiste marque deux à-coups successifs qui la font lâcher prise. L’installation de ce treuil est mise en cause par l’expert dans le cadre de la procédure pénale en cours. DR

L’accident aurait pu se produire n’importe quand. Olga Sevastianova aurait par exemple pu chuter devant les 8’000 spectateurs venus assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Lausanne 2020. C’était le 9 janvier dernier. Mais à cette date, l’artiste patineuse russe était déjà hospitalisée depuis deux jours au CHUV, entre la vie et la mort. Le 7 janvier en milieu d’après-midi, lors de sa seconde répétition, elle est tombée d’une hauteur de 5 mètres sur la glace de la patinoire. Pourquoi? Le rapport d’expertise rendu dans le cadre de l’enquête pénale et que nous avons pu consulter évoque un «cumul d’états de l’ensemble châssis-treuil et artiste qui, juxtaposés dans un certain ordre, ont conduit de manière aléatoire à la chute». Les termes sont ceux de l’ingénieur SIA qui s’est rendu sur les lieux juste après le sinistre. Plus clairement, l’accident résulte d’une accumulation de soucis liés à la mauvaise installation du dispositif permettant de suspendre la patineuse dans les airs. Il aurait pu ne jamais se produire mais il pouvait surtout se produire n’importe quand.