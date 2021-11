Surcharge des hôpitaux – Le triage silencieux des patients est éthiquement dévastateur

Une experte dénonce les effets pervers de la sélection des malades dans les établissements de soins surpeuplés à cause du Covid-19.

Avec le triage, le patient ne remarque pas qu’il existe et peut se sentir oublié, souligne Tanja Krones, membre de la commission nationale d’éthique.

Des unités de soins intensifs surpeuplées à cause du Covid-19 conduisent tacitement à une sélection des patients à traiter. Ce triage implicite est éthiquement dévastateur, estime Tanja Krones, membre de la commission nationale d’éthique.

Le triage a pour conséquence que des ressources limitées ne sont pas exploitées de manière optimale, indique Tanja Krones dans une interview publiée samedi dans la NZZ. C’est par exemple le cas lorsque des pensionnaires de maisons de retraite ou d’établissements médico-sociaux ne sont pas hospitalisés alors que des soins hospitaliers seraient opportuns et qu’elles le souhaitent.



Trop peu de lits

Rien n’empêche que ne se reproduise la situation telle qu’elle se présentait en décembre dernier: avec trop peu de lits de soins intensifs libres, elle était mauvaise. Elle pourrait encore se dégrader.

Le personnel de santé essaye de satisfaire tout le monde. Mais le triage silencieux peut avoir des effets négatifs dans le sens où le patient ne remarque pas qu’il existe et peut se sentir oublié, selon la sociologue. Et Tanja Krones de s’inquiéter des personnes socialement vulnérables ou mentalement déficientes. En Suisse, ces gens sont quelque peu délaissés.

Manque de contacts sociaux

Docteur en médecine humaine et sociologie travaillant à l’Institut d’éthique biomédicale de l’Université de Zurich, la scientifique insiste sur la situation des plus jeunes. Elle rappelle que l’Unesco, l’organisation onusienne qui promeut l’éducation et la culture, a tiré très tôt la sonnette d’alarme, affirmant que les enfants étaient perdants dans la pandémie.

Pour eux, le manque de contacts sociaux est bien pire que le virus. Des cliniques en Allemagne et en Suisse sont remplies d’enfants souffrant de maladies psychosomatiques. La vaccination a un effet limité sur les enfants, car ils sont moins susceptibles de tomber gravement malades. Ainsi, de vacciner un enfant pour que les adultes se portent bien pose un problème d’un point de vue éthique.