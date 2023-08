La fête à Colovray – Le Triathlon de Nyon attend 2500 athlètes Pour sa 34e édition, l’épreuve accueillera samedi et dimanche des populaires, mais aussi des cadors tels que Max Studer, Ludovic Séchaud et Maxime Fluri. Pierre-Alain Schlosser

Le Triathlon de Nyon vivra sa 34 e édition les 5 et 6 août. LAURENT DE SENARCLENS

Depuis samedi, les bénévoles du Triathlon de Nyon mettent en place les infrastructures de leur 34e édition. Samedi et dimanche, quelque 2500 adeptes, pour la grande majorité des populaires, y participeront. Une épreuve jamais simple à aborder, avec parfois les caprices du lac à gérer et notamment cette montée casse-pattes vers le stade, pour rejoindre le parc à vélos.

L’an dernier, Cathia Schär et Maxime Fluri avaient remporté le titre national sur ce même parcours. Si la double médaillée des Championnats d’Europe (par équipe en 2022 et en individuel 2023) ne sera pas au départ cette année, Maxime Fluri sera bien présent, au même titre que Ludovic Séchaud et l’olympien Max Studer (9e à Tokyo). «Tous les grands champions que la Suisse a connus sont venus chez nous, relève avec fierté Yannick Grivel, président du comité d’organisation. Nicola Spirig a notamment participé à notre épreuve.»



Si les pros seront au rendez-vous, ce n’est pourtant pas l’ADN du Triathlon de Nyon, qui est avant tout une épreuve destinée aux populaires. Ces derniers y font souvent leur première expérience dans cette discipline. «Nous proposons des courses découvertes, familiales, de l’aquathlon et du duathlon pour la première fois cette année. Cela permet à ceux qui ne sont pas à l’aise dans une discipline de participer quand même», indique Yannick Grivel.

«Nous recherchons des bras pour samedi et dimanche, ainsi que pour le démontage lundi.» Yannick Grivel, président du comité du Triathlon de Nyon

Si la participation de cette année est comparable avec celles d’avant le Covid, c’est justement parce que la course se veut attractive pour les sportifs de tous les niveaux. «Nous encourageons aussi les athlètes en situation de handicap à nous rejoindre, ajoute Alessandra Gaffuri, vice-présidente du comité d’organisation. Il n’y a pas de catégorie désignée car nous voulons être inclusifs dans notre démarche. Nous permettons par exemple à des proches d’apporter une aide dans les transitions ou d’autres adaptations selon le degré de handicap.»

Trois cents bénévoles nécessaires

Un esprit décontracté et sympa qui plaît. Mais qui demande une solide organisation. Le Triathlon de Nyon, c’est une trentaine de bénévoles qui œuvrent durant toute l’année et près de 300 volontaires durant le week-end de compétition. «Nous recherchons des bras pour samedi et dimanche, ainsi que pour le démontage lundi, reprend Yannick Grivel. Nous avons déjà trouvé 70% de nos bénévoles. Mais il nous en faut encore. Si des lecteurs sont prêts à consacrer un peu de leur temps, nous en serions très reconnaissants. Même quelques heures, cela nous aiderait beaucoup.» Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site internet du Triathlon de Nyon pour plus d’informations.

