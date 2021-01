Procès à Lausanne – Le tribunal acquitte le psychiatre accusé par d’ex-patientes Les juges estiment que le spécialiste n’a pas violé les deux femmes en abusant de leur détresse. Romaric Haddou

Les juges ont estimé que le psychiatre, ici avec son avocat, M e Loïc Parein, n’a pas joué de son statut pour abuser ses ex-patientes. Patrick Martin

D’après le Tribunal correctionnel de Lausanne, le psychiatre accusé par deux ex-patientes ne s’est pas rendu coupable de viol. Il n’a pas non plus abusé de leur détresse. Au cœur de l’affaire, il y avait une série de rapports sexuels, après la fin de leur thérapie, alors qu’elles avaient repris contact avec le médecin et se rendaient dans son cabinet pour partager un café.

D’un côté, le prévenu contestait avoir usé de son statut et de son ascendant psychique. Il expliquait avoir toujours senti des envies réciproques, notamment à travers les nombreux e-mails échangés avec les deux femmes. Il évoquait des relations fortes et situées hors du contexte thérapeutique. De l’autre, le Ministère public et la partie plaignante soutenaient qu’il avait au contraire profité de la «situation de détresse et de dépendance» de ses ex-patientes, dont il connaissait parfaitement le fonctionnement et chez qui il avait diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline. Le Ministère public demandait dix-huit mois de prison avec sursis.