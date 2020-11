Infrastructure – Le Tribunal autorise la transformation de la gare de Lausanne Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les deux recours contre le projet de refonte de la gare. Cette décision peut encore être attaquée devant le Tribunal fédéral. R.BO.

Philippe Maeder

Le projet de refonte de la gare de Lausanne, lancé par les CFF dans le cadre du programme Léman 2030, vient de franchir une étape devant la justice. «Le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejette les deux recours s’opposant à la transformation de la gare», a indiqué vendredi le TAF dans un communiqué de presse. Son arrêt date du 6 novembre. L’autorisation de construire délivrée le 3 juin 2019 par l’Office fédéral des transports (OFT) est donc confirmée. Mais cette décision est encore susceptible d’être attaquée devant le Tribunal fédéral.

Plus précisément, les recourants contestent la compétence de l’OFT à approuver les plans du projet de parking aux Épinettes et des surfaces commerciales. Ils estiment que les espaces prévus pour les magasins sont disproportionnés et invoquent également des violations aux normes de protection contre le bruit. En revanche, ils ne s’opposent pas à l’agrandissement de la «plateforme ferroviaire», précise le communiqué.

Le TAF voit les choses différemment. Il estime que l’utilisation du futur parking des Épinettes «est principalement destinée aux usagers du train, sans exclure que des tiers ne l’utilisent afin d’accéder aux commerces et au nouveau pôle muséal». De plus, la construction de ce parking doit également servir au soutènement des voies ferroviaires 8 et 9 et des quais 4 et 5. Quant aux surfaces commerciales, elles sont toutes liées à l’infrastructure de la gare, rappelle le TAF. Dès lors, le tribunal juge que le parking et les magasins prévus constituent des «installations ferroviaires». L’OFT est donc compétente pour approuver les plans.

La transformation de la gare de Lausanne doit permettre d’accueillir une soixantaine de surfaces commerciales. Le TAF indique que c’est dans la droite ligne de l’objectif fixé par le Conseil fédéral, à savoir que les gares doivent générer du bénéfice pour pouvoir le réinjecter dans l’infrastructure ferroviaire.