Procès à Lausanne – Le Tribunal confirme la condamnation d’Alain Soral Début 2022, le pamphlétaire exilé à Lausanne avait été jugé coupable de diffamation contre une journaliste. Son appel est retoqué. Dominique Botti DÉVELOPPEMENT SUIT

Alain Bonnet, dit Soral qui est un nom d’emprunt, et son avocat genevois (d.) Pascal Junod, mercredi devant le Palais de Justice de Montbenon à Lausanne, juste avant l’audience du Tribunal de police. keystone-sda.ch

C’est une première condamnation en Suisse pour Alain Bonnet, dit Soral. Après avoir été puni 22 fois en France – pour antisémitisme notamment, le pamphlétaire vient d’être jugé coupable par le Tribunal de police de Lausanne. Ce vendredi, il a été condamné pour diffamation contre une journaliste de «24 heures» et de «La Tribune de Genève» qui avait publié en 2021 un article sur ses activités depuis Genève. Le pamphlétaire d’extrême-droite, domicilié à Lausanne, n’avait pas apprécié et avait insulté copieusement la professionnelle. Elle avait déposé une plainte pénale pour discrimination, diffamation et incitation à la haine.