Justice vaudoise en 2020 – Le Tribunal des mineurs a enregistré «une très forte hausse» des cas

Sur l’ensemble de l’année 2020, 53’934 nouveaux dossiers ont été enregistrés par les tribunaux et justices de paix, soit une baisse de 7% par rapport à 2019, indique mercredi l’Ordre judiciaire vaudois (OJV) dans son bilan annuel.

Un nombre presque équivalent d’affaires ont été traitées pendant la même période, permettant de maintenir une stabilité au niveau du nombre global de dossiers pendants en fin d’année (+2%).

L’OJV souligne toutefois que la tendance diffère selon les autorités. Le Tribunal des mineurs a notamment enregistré «une très forte hausse» des nouvelles affaires (+23%). Après plusieurs années relativement stables, pas moins de 3285 dossiers ont été introduits en 2020 devant le tribunal, contre 2672 en 2019.

Le nombre d’affaires ordinaires ouvertes devant ce tribunal présente une augmentation marquée de 30% (2188 en 2020, contre 1678 en 2019). Les nouvelles affaires de masse, dites «bagatelles», sont également en hausse de 10%, avec 1097 dossiers reçus, contre 994 l’année précédente.

Il est à ce stade difficile d’apporter des explications définitives à l’augmentation significative des causes introduites, indique l’Ordre judiciaire vaudois. La complexité croissante de nombre d’affaires ordinaires en raison de la gravité des infractions commises, de mineurs aux problématiques difficiles et de cas de récidive plus fréquents expliquerait notamment cette augmentation.

Impact limité de la crise sanitaire

Environ 3500 audiences ont été annulées l’an dernier devant les tribunaux et justices de paix du canton de Vaud en raison du coronavirus. La plupart ont toutefois pu être refixées avant la fin 2020.

Sur les quelque 3200 audiences annulées durant la première vague du printemps 2020, 94% ont pu se tenir plus tard dans l’année. Lors de la deuxième vague de l’automne, ce sont 290 audiences qui sont tombées à l’eau, dont 45% ont pu être reprogrammées.

L’OJV rappelle que, même au plus fort de la crise, les audiences prioritaires ont été maintenues, que cela soit pour respecter un délai légal ou pour régler des affaires urgentes (audiences avec détenus, placements à des fins d’assistance, violences domestiques).

La suspension des poursuites entre mars et avril a également généré des complications. Elles ont toutefois, elles aussi, pu être absorbées par les Offices des poursuites et des faillites. L’OJV conclut que si la crise sanitaire a perturbé l’activité judiciaire, «son impact a pu être limité».

