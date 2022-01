Transition énergétique – Le Tribunal fédéral accepte le projet éolien de Sur Grati Les six éoliennes projetées entre Vallorbe, Vaulion et Premier, dans le Nord vaudois, ont été validées par le Tribunal fédéral, après près de quatorze ans de procédures. Erwan Le Bec

En 2016, la votation communale sur le projet éolien avait créé de vives tensions à Vallorbe. OLIVIER ALLENSPACH/24HEURES

Ce n’est pas le projet éolien le plus connu. Avec ses six éoliennes prévues sur la crête dominant Vallorbe, Vaulion et Romainmôtier, il fait plutôt figure de projet discret dans la transition énergétique vaudoise. Lancé en 2014 à la demande d’un conseiller communal, le projet a été finalement accepté par le Tribunal fédéral.

Le parc éolien porté par les Communes et l’entreprise régionale VO Énergies peut désormais passer à la prochaine étape, à savoir l’obtention du permis de construire, se sont réjouis les élus et le directeur de la société électrique mercredi dans un communiqué.

À relire Abo Feu vert de la justice pour les hélices vaudoises Abo Transition énergétique Étape cruciale pour le plus grand projet éolien vaudois Abo Transition énergétique Le chantier des éoliennes de Sainte-Croix va démarrer Ces éoliennes devraient permettre d’alimenter l’équivalent de 11’000 ménages selon ses développeurs. Les hélices sont comprises dans un gabarit allant jusqu’à 210 mètres de hauteur, pales comprises. Impact cumulé Ses détracteurs lui reprochaient son impact sur le paysage, notamment le vallon du Nozon, et sur l’avifaune, à commencer par la bécasse des bois. La question de l’impact cumulé de ce parc sur les oiseaux migrateurs et sur les nicheurs avait été au cœur des discussions en 2019 lors de son passage devant le Tribunal cantonal: les défenseurs de la nature s’inquiétant de l’accumulation des projets éoliens dans cette région du canton (Mollendruz et Bel Coster par exemple). Pas pour le Canton, pour qui les mesures de compensation devaient même arriver à un résultat positif à terme. Après l’acceptation par le Tribunal fédéral du projet de Sainte-Croix, dont les travaux ont commencé, c’est une nouvelle avancée pour les éoliennes dans le ciel vaudois, autorisées par plusieurs jurisprudences et par les politiques de promotion des énergies renouvelables, bénéficiant d’une priorité nationale. Pour les opposants aux éoliennes, c’est une nouvelle défaite, à l’heure où une nouvelle génération de projets arrive désormais sur le devant de la scène.

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.