Magnétiseur-abuseur – Le tribunal fédéral confirme la lourde peine contre le gourou d’Orbe L’homme avait exploité financièrement et sexuellement une vingtaine de patientes désespérées. ATS

Le Tribunal cantonal a condamné le magnétiseur à 13 ans et demi de prison pour avoir abusé d’une vingtaine de patientes. Gilles-Emmanuel Fiaux

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un guérisseur autoproclamé à une peine de treize ans et six mois de prison. L’homme, qui exerçait du côté d’Orbe, exploitait financièrement et sexuellement des patientes désespérées.

Dans un jugement publié ce jeudi, le Tribunal fédéral a rejeté tous les arguments de l’homme aujourd’hui âgé de 68 ans. Ce dernier contestait notamment la sévérité de sa peine et estimait que son droit à être entendu avait été violé à plusieurs égards. De plus, il aurait fallu, selon lui, procéder à un examen neuropsychologique en plus de l’expertise psychiatrique. Une demande qui avait été refusée par les tribunaux.

Les expertises réalisées ont attesté que l’ancien policier français souffrait d’un trouble de la personnalité narcissique et d’un trouble borderline, ainsi que d’une boulimie atypique. Les psychiatres estiment néanmoins que l’homme était pleinement responsable de ses actes au moment où il les a commis.

Magie noire

Pendant plus de dix ans, le condamné a exploité des patientes psychologiquement instables qui plaçaient en lui leur dernier espoir de résoudre leurs problèmes. Le pseudo-guérisseur magnétiseur a profité de cette dépendance. Il exigeait de fortes sommes d’argent, mettait les victimes sous pression, les effrayait avec de la magie noire et abusait d’elles sexuellement.

Le sexagénaire a été condamné à quinze ans de réclusion en 2020. L’année suivante, sa peine a été légèrement réduite en appel à treize ans et demi. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de l’homme pour tentative d’extorsion et extorsion consommée, usure, harcèlement sexuel, actes sexuels avec des personnes dépendantes et autres délits. Il devra suivre une thérapie ambulatoire et verser à 18 victimes une indemnité pour tort moral comprise entre 1000 et 18'000 francs.

