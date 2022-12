Procès à Lausanne – Le Tribunal veut «éradiquer la traite d’êtres humains» Une peine exemplaire de 4 ans a été prononcée contre une Nigériane, accusée d’avoir forcé une compatriote envoûtée à se prostituer dans les rues de Lausanne. Dominique Botti

Le Palais de justice de Montbenon, à Lausanne. Odile Meylan

Le Tribunal correctionnel a voulu faire un exemple, vendredi à Lausanne, dans la lutte contre l’exploitation sexuelle. Au moment du verdict, la présidente Anne-Florence Cornaz Genillod a dénoncé les «actes sordides» de Roberta*, une Nigériane accusée d’avoir manipulé sa compatriote Sarah*: «Ce type de traite d’êtres humains doit être éradiqué.» La peine, lourde, va dans ce sens: 4 ans de prison, 180 jours-amendes à 15 francs, 15 ans d’expulsion du territoire suisse et 25’000 francs pour réparation du tort moral. Elle a aussi été condamnée pour blanchiment et incitation à l’entrée et au séjour illégal.