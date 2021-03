Elections communales 2021 – Le triomphe de Valérie Induni à Cossonay Isolée sur sa liste Ensemble pour l’ouverture, la députée socialiste sort en tête, juste devant deux autres élus au premier tour. Lucas Philippoz

Valérie Induni, Bernard Ebener et Florence Texier Claessens ont été élus au premier tour à Cossonay. Ils devront patienter pour connaître leurs deux nouveaux collègues. Alexandre Grieu

Les femmes ont obtenu un succès fracassant à l’Exécutif traine-gourdin: Valérie Induni (58,73%) (Ensemble pour l’ouverture) et Florence Texier Claessens (54,69%) (CossEntente) sont arrivées en tête au premier tour, suivies par Bernard Ebener (53,62%) (CossEntente).

Cinquième élue au premier tour en 2016, Valérie Induni se dit aussi surprise par son score que reconnaissante. Pour elle, aucun doute, «l’effet femme» a pesé dans la balance: «Je me suis toujours battue pour l’égalité. Je pense que la plupart des électeurs veulent des femmes à la Municipalité, analyse-t-elle. Jadis présidente du Législatif, sa future collègue Florence Texier Claessens abonde: «Les gens veulent davantage de mixité. À titre personnel, j’ai à cœur d’encourager les femmes à se lancer en politique.»

Forte de son score, Valérie Induni vise déjà la syndicature. «Tout reste encore ouvert, mais je vous mentirais si je disais que ce n’est pas le cas», sourit l’élue. Deux sièges doivent encore être attribués. Ils se joueront entre Philippe Zufferey et Eric Hovsepian pour CossEntente, et Claude Moinat et Etienne Martin pour le PLR - à condition qu’ils se présentent au second tour, le 28 mars prochain.